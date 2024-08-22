Афелия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афелия Ивановна

Место рождения

Троицкий Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Романовна

Отец ребёнка: Роман Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Петрович

Смерть
Неизвестно

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