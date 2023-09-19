Дианкова (Шелковникова) Ирина (Арина) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Шелковников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Шелковников Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шелковников Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно