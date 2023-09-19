Дианкова (Шелковникова) Ирина (Арина) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДианкова (Шелковникова) Ирина (Арина) Дмитриевна

Дианкова (Шелковникова) Ирина (Арина) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Шелковников Григорий Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Шелковников Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шелковников Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелковников Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close