Перцова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцова Параскева Алексеевна

Место рождения

Кулье, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.07.1858

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1858

Отец: Алексей Павлов

Мать: Анастасия Гаврилова

Кулье, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Перцов Семеон Лаврентиевич

Колпинская Спасо-Преображенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Перцов Василий Семеонович

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1885

Дочь: Анастасия Семеоновна

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1887

Дочь: Матрона Семеоновна

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1888

Сын: Перцов Пётр Семеонович

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Рождение ребёнка
26.12.1892

Сын: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Кирюшкина Васса Семеоновна

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898

Сын: Перцов Павел Семеонович

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Перцов Константин Семёнович

Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич

Шартово, Печорский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1921
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