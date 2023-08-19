Перцова Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1858
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1858
Отец: Алексей Павлов
Мать: Анастасия Гаврилова
Бракосочетание
16.02.1883
Колпинская Спасо-Преображенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Перцов Василий Семеонович
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
?.10.1885
Дочь: Анастасия Семеоновна
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
27.10.1887
Дочь: Матрона Семеоновна
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
15.12.1888
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
26.12.1892
Сын: Перцев Иван (Иоанн) Семёнович
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Кирюшкина Васса Семеоновна
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1898
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Рождение ребёнка
19.05.1900
Сын: Перцов Константин Семёнович
Отец ребёнка: Перцов Семеон Лаврентиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1921