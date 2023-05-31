Акоева-Собиева Тамара Хаджиомаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акоев Хаджиомар Хазбиевич
Мать: Хутиева Любовь Бубуевна
Рождение ребёнка
06.10.1951
Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно