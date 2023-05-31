Акоева-Собиева Тамара Хаджиомаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акоева-Собиева Тамара Хаджиомаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акоев Хаджиомар Хазбиевич

Мать: Хутиева Любовь Бубуевна

Рождение ребёнка
06.10.1951

Сын: Собиев Анатолий Афаевич

Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собиев Валерий Афаевич

Отец ребёнка: Собиев Афай Самазаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собиев Афай Самазаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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