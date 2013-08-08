Бек Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1918
Дата смерти08.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1938
Отец ребёнка: Бек Михаил Александрович
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Бек Борис Михайлович
Отец ребёнка: Бек Михаил Александрович
Смерть
08.08.2013
Старый Мост, Ельский район, Гомельская область