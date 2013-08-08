Бек Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бек Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1918

Дата смерти

08.08.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1938

Сын: Бек Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бек Михаил Александрович

Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Бек Борис Михайлович

Отец ребёнка: Бек Михаил Александрович

Смерть
08.08.2013
Старый Мост, Ельский район, Гомельская область
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