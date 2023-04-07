Зайцева (Зайцева) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Зайцева) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Кузьма

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лебедева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Тяпкин Егор Макарович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тяпкин Егор Макарович

Смерть
Неизвестно
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