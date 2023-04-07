Зайцева (Зайцева) Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Кузьма
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лебедева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Тяпкин Егор Макарович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тяпкин Егор Макарович
Смерть
Неизвестно