Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Место рождения

д. Погиблово

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Мария Семенова

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Василий Семенов

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапово (Волхонская) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Бракосочетание
17.01.1872

Муж: Волхонский Семён Михайлов

Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Волхонский Андрей Семенов

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Волхонский Филипп Семенов

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Волхонский Михаил Семенов

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Волхонский Никита Семенов

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1893

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