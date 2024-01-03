Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина
Место рожденияд. Погиблово
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волхонская) Мария Семенова
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волхонский Василий Семенов
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапово (Волхонская) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Бракосочетание
17.01.1872
Рождение ребёнка
08.08.1876
Сын: Волхонский Андрей Семенов
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
06.10.1878
Сын: Волхонский Филипп Семенов
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
05.11.1879
Сын: Волхонский Михаил Семенов
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Волхонский Никита Семенов
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов
Смерть
До 1893