Коданева Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1888 ст.
Дочь: Попова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Коданев Трофим Семёнович
Гридинская, Вильгортская волость, Устьсысольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно