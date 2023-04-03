Коданева Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коданева Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1888 ст.

Дочь: Попова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Коданев Трофим Семёнович

Гридинская, Вильгортская волость, Устьсысольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коданев Трофим Семёнович

Смерть
Неизвестно
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