Кривцов Антон Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривцов Антон Викторович

Кривцов Антон Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2005

Сын: Кривцов Степан Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2005

Сын: Кривцов Степан Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
05.10.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.2013

Сын: Кривцов Арсений Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.2015

Дочь: Кривцова Василиса Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close