Кривцов Антон Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2005
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.2005
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.10.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.2013
Сын: Кривцов Арсений Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.2015
Дочь: Кривцова Василиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности