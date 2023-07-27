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Тамбовцев Марк Силантьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1829

Отец: Тамбовцев Силантий Иванов

Мать: Тамбовцева Татьяна Исаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аникея Маркова

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Бракосочетание
1847

Жена: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Тамбовцев Роман Марков

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тамбовцев Иван Марков

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мироя Маркова

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Маркова

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Тамбовцев Петр Маркович

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Сын: Тамбовцев Илья Марков

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тамбовцев Филипп Марков

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тамбовцев Александр Марков

Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Макера Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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