Тамбовцев Марк Силантьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1829
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аникея Маркова
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
01.10.1850
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: Мария Маркова
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мироя Маркова
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Маркова
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
17.07.1861
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тамбовцев Александр Марков
Мать ребёнка: Тамбовцева Евдокия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно