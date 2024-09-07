Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1925
Дата смерти10.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1949
Отец ребёнка: Галеев Махмут Валеевич
Смерть
10.03.1978
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан