Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1925

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Махмут Валеевич

Рождение ребёнка
27.04.1949

Сын: Галеев Масхут Махмутович

Отец ребёнка: Галеев Махмут Валеевич

Смерть
10.03.1978
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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