Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Шохин Григорий Самуилович
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно