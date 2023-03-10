Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Жена Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Шохин Григорий Самуилович

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Григорий Самуилович

Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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