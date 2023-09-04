Петрашова Фиона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1942
Сын: Петрашов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птрашов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрашов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрашова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно