Петрашова Фиона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашова Фиона Гавриловна

Петрашова Фиона Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1942

Сын: Петрашов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птрашов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрашов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрашова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Петрашов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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