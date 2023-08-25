Майорова (Королёва) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Королёва) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Владимир Константинович

Мать: Королёва Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Майоров Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Майоров Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Майоров Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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