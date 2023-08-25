Майорова (Королёва) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Майоров Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Майоров Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Майоров Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майоров Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: не указан