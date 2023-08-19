Романов Алексей Стефанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1910
Дочь: Банная Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Тульская губ. село Покровское
Смерть
Неизвестно