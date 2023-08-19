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Романов Алексей Стефанович

Место рождения

Нижняя Городня, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Городня, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1910

Дочь: Банная Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна

Нижняя Городня, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Тульская губ. село Покровское
Смерть
Неизвестно
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