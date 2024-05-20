Дудырев Сергей Афонасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дудырев Сергей Афонасьевич

Автор
НН
Новокшонова Н.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Дудырева (Шихова) ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Воронина (Дудырева) Надежда СергеевнаНеизвестно г.р.
Дудырев Алексей СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Дудырева) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Дудырева (Шихова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Дудырева (Шихова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырева (Шихова) Зоя

Мы используем куки для улучшения работы сайта.