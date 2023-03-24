Дудырев Сергей Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дудырева Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Дудырева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Дудырева Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудырева Зоя