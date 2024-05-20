Дудырев Сергей Афонасьевич
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Дудырева (Шихова) ЗояНеизвестно г.р.
Дети
Воронина (Дудырева) Надежда СергеевнаНеизвестно г.р.
Дудырев Алексей СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Дудырева) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Дудырева (Шихова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Дудырева (Шихова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудырева (Шихова) Зоя