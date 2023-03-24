Дудырев Сергей Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудырев Сергей Афонасьевич

Дудырев Сергей Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дудырева Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Дудырева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Дудырева Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудырева Зоя

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close