Haikin Matvey Abramovich 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Haikin Matvey Abramovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1909, Ишим Омской области

умер 19.06.1944, Kaliningrad

Мать
МарияНеизвестно г.р.
Отец
Хайкин АбрамНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Хайкин Абрам

Мать: Мария

Ишим Омской области

Рождение ребёнка
22.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Altshuller) Ida Borisovna

Uzbekistan, Tashkent

Смерть
19.06.1944
Kaliningrad

Причина смерти: Умер от ран

Похороны
Неизвестно
пос.Коломяки Ленинградской области могила №1

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