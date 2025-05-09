Haikin Matvey Abramovich
мужской, родился 1909, Ишим Омской области
умер 19.06.1944, Kaliningrad
МатьМарияНеизвестно г.р.
ОтецХайкин АбрамНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Хайкин Абрам
Мать: Мария
Ишим Омской области
Рождение ребёнка
22.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Altshuller) Ida Borisovna
Uzbekistan, Tashkent
Смерть
19.06.1944
Kaliningrad
Похороны
Неизвестно
пос.Коломяки Ленинградской области могила №1