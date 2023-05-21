Журавлев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1980

Отец: Журавлев Сергей

Мать: Журавлева Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
18.10.2005

Сын: Журавлев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
02.11.2009

Сын: Журавлев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
15.03.2018

Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна

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