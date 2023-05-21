Журавлев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1980
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1980
Отец: Журавлев Сергей
Рождение ребёнка
18.10.2005
Сын: Журавлев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.11.2009
Сын: Журавлев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
15.03.2018
Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Туманова Татьяна Александровна