Анциферов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анциферов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно