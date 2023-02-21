Анциферов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Анциферова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анциферова Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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