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Надеева Вера Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1919

Отец: Надеев Прокопий Николаевич

Мать: Надеева Иулиания Трифоновна

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