Тюленев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1869 ст.
Отец: Тюленев Иван Михайлович
Мать: Тюленева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.03.1879
Дочь: Тюленева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тюленева Анна Дмитриевна
Завод Пашия Пермский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.
Дочь: Яковлева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тюленева Анна Дмитриевна
Завод Пашия Пермская губерния
Смерть
Неизвестно