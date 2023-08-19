Тюленев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленев Иван Иванович

Место рождения

Пашия, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

27.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1869 ст.

Отец: Тюленев Иван Михайлович

Мать: Тюленева Анна Дмитриевна

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.03.1879

Дочь: Тюленева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тюленева Анна Дмитриевна

Завод Пашия Пермский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.

Дочь: Яковлева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тюленева Анна Дмитриевна

Завод Пашия Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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