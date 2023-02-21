Ратинская Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ратинский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шахматова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ратинский Павлин Николаевич
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Ратинский Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно