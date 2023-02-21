Ратинская Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатинская Параскева Васильевна

Ратинская Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ратинский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шахматова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ратинский Павлин Николаевич

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ратинский Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Ратинский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратинский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close