Щепотина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970
Бракосочетание
08.07.1989
Рождение ребёнка
15.07.1991
Сын: Щепотин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Щепотин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепотин Сергей Александрович
Зеленая Роща, Щигровский муниципальный район, Курская область