Щепотина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепотина Елена Николаевна

Щепотина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1970

Отец: Ашихмин Николай Владимирович

Мать: Ашихмина Тамара Степановна

Бракосочетание
08.07.1989

Муж: Щепотин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1991

Сын: Щепотин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепотин Сергей Александрович

Зеленая Роща, Щигровский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close