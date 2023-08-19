Лебедев Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
07.02.1914
Лебедев Сергей Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка Лебедева Александра Кронидовна. Мать. Отчество неверно указано Дмитриевна Лебедев Пётр Михайлович Восприемник. Казак Чесноковского посёлка ... Показать все
Смерть
Неизвестно