Лебедев Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Григорий Сергеевич

Лебедев Григорий Сергеевич

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914

Отец: Лебедев Сергей Васильевич

Мать: Лебедева Александра Кронидовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
07.02.1914
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Лебедев Сергей Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка Лебедева Александра Кронидовна. Мать. Отчество неверно указано Дмитриевна Лебедев Пётр Михайлович Восприемник. Казак Чесноковского посёлка ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close