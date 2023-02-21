Соковнина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.2006
Сын: Соковнин Артём Николаевич
Отец ребёнка: Соковнин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.02.2008
Сын: Соковнин Савелий Николаевич
Отец ребёнка: Соковнин Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно