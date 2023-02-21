Соковнина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2006

Сын: Соковнин Артём Николаевич

Отец ребёнка: Соковнин Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.02.2008

Сын: Соковнин Савелий Николаевич

Отец ребёнка: Соковнин Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соковнин Николай Евгеньевич

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