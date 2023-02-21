Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Софон Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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