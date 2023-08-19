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Архаров Матвей Максимович

Место рождения

Вишняково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1887 г.р.

Мать

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905 ст.

Отец: Архаров Максим Матвеевич

Мать: Архарова Ирина Павловна

Вишняково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 07.08.1905 Вишнякова, Первитинской волости Матвей Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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