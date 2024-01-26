Подоплелова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Подоплелов Николай Палови
Отец ребёнка: Подоплелов Павел Артемьевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Подоплелов Виктор Павлови
Отец ребёнка: Подоплелов Павел Артемьевич
Смерть
Неизвестно