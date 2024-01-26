Подоплелова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоплелова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подоплелов Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Подоплелов Николай Палови

Отец ребёнка: Подоплелов Павел Артемьевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Подоплелов Виктор Павлови

Отец ребёнка: Подоплелов Павел Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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