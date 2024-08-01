Гайдай Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909
Отец: Гайдай Иван
Мать: Гайдай Доминика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайдай Василиса
Рождение ребёнка
05.11.1916
Сын: Гайдай Михаил
Мать ребёнка: Гайдай Василиса
Рождение ребёнка
08.02.1919
Дочь: (Гайдай) Ольга
Мать ребёнка: Гайдай Василиса
Смерть
Неизвестно