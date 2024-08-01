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Гайдай Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909

Отец: Гайдай Иван

Мать: Гайдай Доминика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдай Василиса

Рождение ребёнка
05.11.1916

Сын: Гайдай Михаил

Мать ребёнка: Гайдай Василиса

Рождение ребёнка
08.02.1919

Дочь: (Гайдай) Ольга

Мать ребёнка: Гайдай Василиса

Смерть
Неизвестно

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