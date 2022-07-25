Шеметова (Никулина) Мария Петровна
женский, родилась 01.08.1928, Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
умерла 01.06.2006
ОтецНикулин Петр Сергеевич20.08.1893 ст. г.р.
МатьНикулина (Дубровина) Евдокия Николаевна01.08.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1928
Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 25.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.06.2006