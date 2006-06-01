Шеметова (Никулина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1928
Дата смерти01.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1928
Рождение ребёнка
Вычислено 25.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2006