Шеметова (Никулина) Мария Петровна 01.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Шеметова (Никулина) Мария Петровна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 01.08.1928, Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

умерла 01.06.2006

Отец
Никулин Петр Сергеевич20.08.1893 ст. г.р.
Мать
Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна01.08.1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1928

Отец: Никулин Петр Сергеевич

Мать: Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Вычислено 25.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
01.06.2006

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