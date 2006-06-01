Шеметова (Никулина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Никулина) Мария Петровна

Место рождения

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.08.1928

Дата смерти

01.06.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1928

Отец: Никулин Петр Сергеевич

Мать: Никулина Евдокия Николаевна

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 25.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2006
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