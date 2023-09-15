Сергачёва (Синюкова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергачёва (Синюкова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синюков Василий

Мать: Синюкова Анна Михайловна

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитула Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергачёв Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергачёв Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергачёв Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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