Сергачёва (Синюкова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синюков Василий
Мать: Синюкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитула Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергачёв Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергачёв Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергачёв Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно