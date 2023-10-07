Тутукарова Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Тутукарова Аялина Ариановна
Отец ребёнка: Тутукаров Ариан Михайлович
Рождение ребёнка
?.04.2018
Сын: Тутукаров Айгылаан Арианович
Отец ребёнка: Тутукаров Ариан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно