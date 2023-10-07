Тутукарова Виктория Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутукарова Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Тутукарова Аялина Ариановна

Отец ребёнка: Тутукаров Ариан Михайлович

Рождение ребёнка
?.04.2018

Сын: Тутукаров Айгылаан Арианович

Отец ребёнка: Тутукаров Ариан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутукаров Ариан Михайлович

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