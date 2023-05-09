Шмыков Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1967
Отец: Шмыков Виталий Андреевич
Мать: Шмыкова Тамара
Рождение ребёнка
20.04.1995
Дочь: Чорный Алена Александровна
Мать ребёнка: Шмыкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмыкова Ольга Васильевна