Шмыков Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыков Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1967

Отец: Шмыков Виталий Андреевич

Мать: Шмыкова Тамара

Рождение ребёнка
20.04.1995

Дочь: Чорный Алена Александровна

Мать ребёнка: Шмыкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмыкова Ольга Васильевна

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