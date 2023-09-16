Кузнецов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Максим Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна