Кузнецов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Максим Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Елена Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Павловна

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