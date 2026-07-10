Серая (Козырева) Мария Григорьевна
женский, родилась 01.04.1922, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
умерла Неизвестно, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ОтецКозырев Григорий ЕгоровичОколо 1893 г.р.
Мать(Козырева) Анна ИвановнаОколо 1896 г.р.
Супруги
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серый Яков Захарович
Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серый Яков Захарович
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
07.06.1963
Муж: Серый Яков Захарович
Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
город Краснодар, Славянское кладбище