Серая (Козырева) Мария Григорьевна 01.04.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Автор
СЗ
Зинец С.

женский, родилась 01.04.1922, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

умерла Неизвестно, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Отец
Козырев Григорий ЕгоровичОколо 1893 г.р.
Мать
(Козырева) Анна ИвановнаОколо 1896 г.р.
Супруги
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1922

Отец: Козырев Григорий Егорович

Мать: (Козырева) Анна Ивановна

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
06.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серый Яков Захарович

Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Рождение ребёнка
01.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серый Яков Захарович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
07.06.1963

Муж: Серый Яков Захарович

Октябрьский, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
город Краснодар, Славянское кладбище

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