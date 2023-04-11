Кутузова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1932 по 1933

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1931

Дочь: Силецкая Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -- Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович

Смерть
С 1932 по 1933
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