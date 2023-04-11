Кутузова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1932 по 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1931
Дочь: Силецкая Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -- Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Кутузов Владимир Федорович
Смерть
С 1932 по 1933