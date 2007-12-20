Иванова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1951

Дата смерти

20.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.?

Дочь: Маркина Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Маркин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
19.12.?

Дочь: Маркина Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Маркин Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Геннадий Иванович

Смерть
20.12.2007
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