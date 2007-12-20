Иванова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1951
Дата смерти20.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.?
Дочь: Маркина Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Маркин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
19.12.?
Дочь: Маркина Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Маркин Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2007