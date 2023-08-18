Тананин Фома (Фомка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Фома (Фомка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

После 1615

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Тананин Григорий (Гришка) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Тананин Поздейко (Дейко) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Тананин Савка Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Тананин Петр (Петрунка) Фомин

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1615
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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