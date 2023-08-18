Тананин Фома (Фомка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиПосле 1615
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Тананин Григорий (Гришка) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Тананин Поздейко (Дейко) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Тананин Савка Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Тананин Петр (Петрунка) Фомин
Мать ребёнка: не указана
Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1615