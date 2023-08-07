Егорова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Егорова Ксения Николаева
Отец ребёнка: Егоров Николай Матвеев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Егорова Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Егоров Николай Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно