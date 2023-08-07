Егорова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Егорова Ксения Николаева

Отец ребёнка: Егоров Николай Матвеев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Егорова Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Егоров Николай Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Матвеев

Смерть
Неизвестно
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