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Космачев Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1938

Дата смерти

05.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938

Отец: Космачев Григорий Антонович

Мать: Микула Надежда Павловна

Рождение ребёнка
26.09.1963

Сын: Космачев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1975

Сын: Космачев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Космачева Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Космачева Нина Александровна

Смерть
05.05.1995
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