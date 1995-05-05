Космачев Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1938
Дата смерти05.05.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938
Рождение ребёнка
26.09.1963
Сын: Космачев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1975
Сын: Космачев Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Космачева Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Космачева Нина Александровна
Смерть
05.05.1995