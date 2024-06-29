Грибков Андриан Андреев
Место рождения
Дата рождения24.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1890 ст.
Отец: Грибков Андрей Лазарев
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1912
Дочь: Грибкова Елизавета Андрианова
Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Грибков Василий Андрианович
Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.
Дочь: Грибкова Антонина Андрианова
Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова
Смерть
Неизвестно