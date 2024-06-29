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Грибков Андриан Андреев

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1890 ст.

Отец: Грибков Андрей Лазарев

Мать: Грибкова Наталья Андреева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1912 ст.

Жена: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1912

Дочь: Грибкова Елизавета Андрианова

Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Грибков Василий Андрианович

Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова

Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.

Дочь: Грибкова Антонина Андрианова

Мать ребёнка: Грибкова (Кузнецова) Анна Федорова

Смерть
Неизвестно

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