Филипп Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Гавриил Харлампиев
Мать: Евдокия Яковлева
Место жительства
1811
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1821
Рождение ребёнка
1822
Сын: Константин Филиппов
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна Филиппова
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? Евдокимова
Смерть
Неизвестно