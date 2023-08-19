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Филипп Гаврилов

Место рождения

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гавриил Харлампиев

Мать: Евдокия Яковлева

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1811
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1821
Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Константин Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Филиппова

Мать ребёнка: Анастасия

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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