Чернов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения05.08.1933
Дата смерти09.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Жена: Чернова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1958
Рождение ребёнка
09.04.1962
Рождение ребёнка
19.10.1967
Смерть
09.11.1992