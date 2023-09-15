Чернов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Николай Павлович

Место рождения

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.08.1933

Дата смерти

09.11.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1957

Жена: Чернова Павла Ивановна

Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Павла Ивановна

Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Павла Ивановна

Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Павла Ивановна

Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.11.1992
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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