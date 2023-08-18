Ашихмин Григорий Ермолаев
Место рождениядер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев
Мать: не указана
дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мавра Григорьева
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Ашихмин Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762