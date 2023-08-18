Ашихмин Григорий Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Григорий Ермолаев

Место рождения

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Ашихмин Ермолай (Ермил) Дмитриев

Мать: не указана

дер. над речкою Поломкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мавра Григорьева

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ашихмин Агафон Григорьев

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Ашихмин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Ашихмин Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Ашихмина Акулина Родионова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Акулина Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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