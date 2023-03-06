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Стрельцов Алексей Игнатьевич

Место рождения

Владимирская область Курловский район Улякинский сельский совет деревня Сивцево

Дата рождения

23.02.1921

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская область Курловский район Улякинский сельский совет деревня Сивцево
Рождение ребёнка
27.08.1941

Дочь: Пугачева Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Елизавета Петровна

Смерть
1987
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