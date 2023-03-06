Стрельцов Алексей Игнатьевич
Место рожденияВладимирская область Курловский район Улякинский сельский совет деревня Сивцево
Дата рождения23.02.1921
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская область Курловский район Улякинский сельский совет деревня Сивцево
Рождение ребёнка
27.08.1941
Дочь: Пугачева Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987