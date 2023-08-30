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Устинова Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Устинов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патлусова Таисия Афанасьевна

Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Афанасий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Илим, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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