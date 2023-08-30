Устинова Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Устинов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патлусова Таисия Афанасьевна
Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Устинов Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Илим, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно