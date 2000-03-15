Дербенева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1925
Дата смерти15.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1953
Дочь: Семенова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Дербенев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Цывунина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1962
Дочь: Дербенева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дербенев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич
Смерть
15.03.2000