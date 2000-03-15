Дербенева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1925

Дата смерти

15.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1953

Дочь: Семенова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Дербенев Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Цывунина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.1962

Дочь: Дербенева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Дербенев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Дербенев Николай Андреевич

Смерть
15.03.2000
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