Карачун Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачун Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карачун Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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