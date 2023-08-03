(Дели (Делиева)) Василина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дели (Делиева)) Василина Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дели (делиев) Харлампий Саввич

Мать: Дели (делиева) Александра Васильевна

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