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(Дели (Делиева)) Василина Харлампиевна
(Дели (Делиева)) Василина Харлампиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Женский
Отец
Дели (делиев) Харлампий Саввич
1811 г.р.
Мать
Дели (делиева) Александра Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Дели (делиев) Харлампий Саввич
Мать:
Дели (делиева) Александра Васильевна
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