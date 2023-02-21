Дудаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1928
Дата смерти03.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудакова Раиса Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудакова Раиса Марковна
Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
03.10.1991