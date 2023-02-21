Дудаков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудаков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1928

Дата смерти

03.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудакова Раиса Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудакова Раиса Марковна

Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
03.10.1991
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